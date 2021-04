Covid Germania, oltre 22mila contagi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 22.231 i nuovi casi di contagio da Coronavirus riportati al Robert Koch Institut dalle autorità sanitarie dei Laender tedeschi per le ultime 24 ore e divulgati oggi dall’agenzia responsabile per la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive. Lo riporta la Bild, precisando che i decessi nelle stesse ore sono stati 312. L’incidenza settimanale dei casi per 100mila abitanti è 160,6, contro i 167,6 di ieri e i 160,1 di una settimana fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 22.231 i nuovi casi dio da Coronavirus riportati al Robert Koch Institut dalle autorità sanitarie dei Laender tedeschi per le24 ore e divulgati oggi dall’agenzia responsabile per la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive. Lo riporta la Bild, precisando che i decessistesse ore sono stati 312. L’incidenza settimanale dei casi per 100mila abitanti è 160,6, contro i 167,6 di ieri e i 160,1 di una settimana fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Mercati azionari in stallo in attesa di FOMC e trimestrali ... aiutata dal primo calo decente di casi covid ( - 35.000 a 319.000) da qualche tempo a questa parte ... Eventualmente la crescente forza dei Verdi nei sondaggi in Germania, con contestuale aumento ...

