Covid: Fontana, 'in Lombardia superati i 3 mln di dosi vaccino somministrate' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "La Lombardia ha superato i 3 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate". Lo ha fatto sapere il presidente della Regione, Attilio Fontana. "In poco meno di due settimane - spiega Fontana - abbiamo dunque raggiunto un doppio ambizioso traguardo che conferma la grande validità del Piano studiato e messo a punto da Guido Bertolaso. Un piano che entro un paio di giorni ci farà superare la cifra record di 100.000 dosi effettuate in un giorno. Numeri che alcuni pensavano fossero irraggiungibili; invece il nostro sistema ha una capacità di fuoco che ci consentirà di fare ancora meglio se la struttura commissariale ci garantirà adeguate forniture". Fontana ringrazia "tutti coloro che hanno permesso alla ...

