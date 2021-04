Covid: focolaio dopo festa bimbi, 100 positivi nel bresciano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cento persone positive, otto ricoverate in ospedale e 500 in quarantena. È il focolaio che si è sviluppato a Edolo, paese della Vallecamonica nel bresciano, probabilmente per colpa di una festa tra ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cento persone positive, otto ricoverate in ospedale e 500 in quarantena. È ilche si è sviluppato a Edolo, paese della Vallecamonica nel, probabilmente per colpa di unatra ...

