Covid | Fials | Triplicati i casi di infortunio dei sanitari | la Giornata mondiale per sicurezza e salute sul lavoro faccia riflettere sulla prevenzione

(Di mercoledì 28 aprile 2021) "Niente è più attuale nel periodo storico che stiamo vivendo e che vededisulper il personaleo e socio assistenziale: questacostituisce un momento significativo di riflessione per i lavoratori, i datori di, le organizzazioni datoriali e sindacali, governi e enti di tutto il mondo, al fine di approfondire le problematiche legate all'importanza delladegli infortuni e delle malattie in ambito lavorativo. La categoria più colpita dalla pandemia resta allo stato attuale quella degli operatoricon circa un terzo delle morti esaminate nell'ultimo report Inail aggiornato al 31 marzo”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della, in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fials

...sanitari stremati da 14 mesi di emergenzain attesa del rinnovo contrattuale, ma nessuno ha ancora convocato i sindacati per l'avvio delle trattative per il comparto sanità. E laprotesta:...Roberto Maraniello, infermiere e segretario provinciale delladi Napoli, è stato ucciso dalil 24 aprile 2020, a 58 anni di età. Il figlio Ciro, anche lui infermiere, lo ricorda: 'Si batté per far avere i Dpi ai sanitari. Non sopportava l'ingiustizia ...Roma, 28 aprile 2021 – “Niente è più attuale nel periodo storico che stiamo vivendo e che vede triplicati i casi di infortunio sul lavoro per il personale sanitario e socio assistenziale: questa giorn ...Comunicato stampa FIALS. Covid, Fials: Triplicati casi di infortunio dei sanitari, Giornata mondiale per sicurezza e salute sul lavoro deve far riflettere su prevenzione. 28 apr. – “Niente è più attua ...