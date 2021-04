Covid, divieto di ingresso in Italia da India e Bangladesh (Di mercoledì 28 aprile 2021) Covid, nuova variante Indiana e ondata di coronavirus in India che miete decine e decine di vittime ogni giorno: il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India. Il provvedimento inoltre, visto l’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro. Oggi, a chiedere lo stop dei voli dall’India era stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti: “Dal punto di vista sanitario – scriveva in una nota – abbiamo attivato la struttura per i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021), nuova variantena e ondata di coronavirus inche miete decine e decine di vittime ogni giorno: il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’in, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche inoltre che in. Il provvedimento inoltre, visto l’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti inautorizzate al rientro. Oggi, a chiedere lo stop dei voli dall’era stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti: “Dal punto di vista sanitario – scriveva in una nota – abbiamo attivato la struttura per i ...

