Covid, dalle mancate zone rosse alle mascherine taroccate: un anno di inchieste (Di mercoledì 28 aprile 2021) A più di un anno dall’inizio dell’emergenza Covid, sono centinaia i fascicoli d’indagine aperti nelle varie Procure d’Italia, al Nord soprattutto. Dall’inchiesta dei magistrati di Bergamo ormai a tutto campo, alle indagini milanesi sulle centinaia di morti nelle residenze sanitarie per anziani (Rsa), dal caso “camici” in Lombardia, fino alle innumerevoli inchieste sulle mascherine taroccate a cominciare da quella della Procura di Gorizia. La gran parte di queste indagini non sono ancora state chiuse. L’indagine di Bergamo Nata un po’ in sordina nell’aprile 2020, l’inchiesta della Procura di Bergamo, la prima a indagare sulla gestione dell'epidemia Covid in Italia, in particolare in Lombardia, è diventata una sorta di matriosca giudiziaria. Formalmente ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) A più di undall’inizio dell’emergenza, sono centinaia i fascicoli d’indagine aperti nelle varie Procure d’Italia, al Nord soprattutto. Dall’inchiesta dei magistrati di Bergamo ormai a tutto campo,indagini milanesi sulle centinaia di morti nelle residenze sanitarie per anziani (Rsa), dal caso “camici” in Lombardia, finoinnumerevolisullea cominciare da quella della Procura di Gorizia. La gran parte di queste indagini non sono ancora state chiuse. L’indagine di Bergamo Nata un po’ in sordina nell’aprile 2020, l’inchiesta della Procura di Bergamo, la prima a indagare sulla gestione dell'epidemiain Italia, in particolare in Lombardia, è diventata una sorta di matriosca giudiziaria. Formalmente ...

Advertising

eziomauro : Covid. Trovato l'anticorpo che ci protegge dal virus e dalle sue varianti - Adnkronos : #Covid, creato 'super-anticorpo' che protegge dal virus e dalle sue #varianti. - SkyTG24 : Un team di ricercatori europei ha sviluppato in laboratorio un 'super-anticorpo' monoclonale che sarebbe in grado d… - GVMCareResearch : Oggi sappiamo che i pazienti diabetici hanno un rischio maggiore di sviluppare forme severe di #Covid-19. Il Dott.… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Vaccini anti Covid in Lombardia, via oggi 28 aprile dalle 12 alle prenotazioni per i cronici nella fascia d'età 55-59 anni… -