Covid, Crisanti: «A fine maggio nuova ondata di Covid» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le previsioni fatte da Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia presso l'Università di Padova, non sono affatto delle migliori. Secondo l'esperto infatti la decisione del Governo di riaprire il 26 aprile è stata uno sbaglio. Secondo Crisanti infatti queste riaperture sono state fatte troppo presto e di conseguenza i contagi torneranno a crescere. A fine maggio, prevede il microbiologo, ci sarà infatti una nuova ondata di Covid. Le previsioni di Andrea Crisanti «A fine maggio avremo una nuova ondata di Covid», è questa la previsione di Andrea Crisanti. Il professore di Microbiologia dell'Università di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le previsioni fatte da Andrea, professore ordinario di Microbiologia presso l'Università di Padova, non sono affatto delle migliori. Secondo l'esperto infatti la decisione del Governo di riaprire il 26 aprile è stata uno sbaglio. Secondoinfatti queste riaperture sono state fatte troppo presto e di conseguenza i contagi torneranno a crescere. A, prevede il microbiologo, ci sarà infatti unadi. Le previsioni di Andrea«Aavremo unadi», è questa la previsione di Andrea. Il professore di Microbiologia dell'Università di ...

