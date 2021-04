Covid | coprifuoco | “tagliando” a maggio Scuola | Piano estate | istituti aperti a luglio e agosto

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Accordo sul tema delnotturno all’interno dellaranza di governo. Fra una ventina di giorni, a metà, si valuteranno le decisioni prese nel dl. D’accordo anche Lega e Matteo Renzi che avevano criticato il mantenimento deldalle 22 alle 5. E scatta il “” per laper studenti e docenti che vorranno recuperare la socialità. Ilresta ma sarà rivisto In base alla risoluzione delle forze di governo si farà una nuova valutazione in base all’andamento di casi e di vaccini. Bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia per abolire ilalle 22 ...