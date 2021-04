Covid, contagi tra alunni: chiusa scuola a Torre del Greco (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Casi di contagio da Covid tra alunni della scuola media dell’istituto comprensivo Leopardi di Torre del Greco (Napoli): la dirigente scolastica chiude tutte le classi di primo grado della scuola. La decisione della preside Olimpia Tedeschi, come si legge in una nota sottoscritta dalla dirigente, è giunta ”sentita l’Asl e l’assessore alla pubblica istruzione, previa comunicazione via pec degli ultimi contagi da Covid-19, verificatisi in alcune classi di primo grado, con la conseguente messa in quarantena degli alunni e di un consistente numero di docenti (in seguito al tracciamento dei contatti)”. Per questo motivo è stato disposto che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutidel(Na) – Casi dio datradellamedia dell’istituto comprensivo Leopardi didel(Napoli): la dirigente scolastica chiude tutte le classi di primo grado della. La decisione della preside Olimpia Tedeschi, come si legge in una nota sottoscritta dalla dirigente, è giunta ”sentita l’Asl e l’assessore alla pubblica istruzione, previa comunicazione via pec degli ultimida-19, verificatisi in alcune classi di primo grado, con la conseguente messa in quarantena deglie di un consistente numero di docenti (in seguito al tracciamento dei contatti)”. Per questo motivo è stato disposto che ...

