Covid Calabria, oggi 492 contagi e 9 morti: bollettino 28 aprile (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 492 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 28 aprile. Registrati inoltre altri 9 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 709.584 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 763.623 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 59.197 (+492 rispetto a ieri), quelle negative 650.387. Registrate inoltre 45 persone in terapia intensiva (stabili rispetti a ieri), 271 guariti/dimessi. Il numero totale dei deceduti da inizio pandemia è di 1.005. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 8.129 (116 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 4 in terapia ...

