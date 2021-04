Covid: Bersani, 'Renzi su coprifuoco? Solite coglion...' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Quelle di Matteo Renzi sul coprifuoco "sono le Solite coglionate... Caro Renzi, se calano contagi e ricoveri negli ospedali a maggio è ovvio che si sta aperti fino alle 11 o mezzanotte". Lo dice Pier Luigi Bersani a L'Aria che Tira su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Quelle di Matteosul"sono leate... Caro, se calano contagi e ricoveri negli ospedali a maggio è ovvio che si sta aperti fino alle 11 o mezzanotte". Lo dice Pier Luigia L'Aria che Tira su La7.

Advertising

fisco24_info : Covid, Bersani: 'Renzi su coprifuoco? Solite coglion...': L'ex dem: 'Quanto dura il governo Draghi? Finché la destr… - protoromantica : RT @TV7Benevento: Covid: Bersani, 'Renzi su coprifuoco? Solite coglion...'... - TV7Benevento : Covid: Bersani, 'Renzi su coprifuoco? Solite coglion...'... - clmmrt75 : RT @La7tv: #dimartedi Covid, Elisabetta Gardini vs Pier Luigi Bersani: 'Abbiamo negato il diritto di manifestare, è uno schiaffo insopporta… - ulisse470 : @pbersani a bersani.... quanti sono i decessi per covid????? e questi per che cosa sono morti, per risanare l'inps… -