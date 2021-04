Covid, ancora 6 decessi in Abruzzo per il virus, 177 i nuovi casi positivi (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 70873 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 177 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 11 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2391 (di età compresa tra 61 e 98 anni, di cui 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 70873 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 177(di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 11 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6e sale a 2391 (di età compresa tra 61 e 98 anni, di cui 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero deisono ...

