Covid Abruzzo | oggi 177 contagi e 6 morti | bollettino 28 aprile

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 177 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 28. Registrati inoltre altri 6. Sono complessivamente 70.873 i casi positivi al19 registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza: rispetto a ieri si registrano 177 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2.391 (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solodalla Asl, comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 59.926 dimessi/guariti (+229 rispetto a ieri). Gli ...

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 8.556 ( - 58 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza ...