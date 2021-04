Covid | a Napoli da lunedì parte il centro vaccinale per i lavoratori EAV

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto3 Maggioilper idel Trasporto alla Stazione EAV di Porta Nolana, a. Il– informa l’EAV – è destinato aidell’ azienda e, “ove possibile e previo accordo con le aziende, a tutti idel trasporto pubblico locale della Regione”. Ilinizierà a vaccinare la fascia didi EAV over 50 in accordo con le direttive regionali. “Successivamente – informa l’ azienda – si procederà a vaccinare, con criteri da definire, anche la popolazione delle altre aziende o categorie disponibili, prima over 50 e poi under 50?. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

L'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che, dalla verifica del sequenziamento di due campioni di soggetti positivi al Covid19, provenienti dalla Asl1, non è emersa la cosiddetta variante indiana. Gli esami di controllo, chiesti dal'Istituto Superiore di Sanità, rientrano nelle attività di monitoraggio sulla diffusione di eventuali varianti ...Sono 1.844, di cui 497 sintomatici, i nuovi positivi al19 in Campania, su 23.004 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza cala di un punto percentuale e si attesta all'8,01% contro il 9,17 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unità di ...Napoli – Lunedi’ 3 Maggio parte il centro vaccinale per i lavoratori del Trasporto alla Stazione EAV di Porta Nolana, a Napoli. Il centro – informa l’ EAV – è destinato ai lavoratori dell’ azienda e, ...Procida, 28 Aprile - Dalle 9 di oggi ha preso il via la campagna vaccinale di massa che punta a fare di Procida la prima isola italiana covid free; alle 13.00 erano stati circa 200 i vaccinati della c ...