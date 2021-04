Covid, a Bergamo altri 149 casi. Vaccini: “Giovedì e venerdì disponibili 16mila appuntamenti al giorno” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 149 i positivi al test del Covid-19 nelle ultime 24 ore in provincia di Bergamo, 2.442 in Lombardia a fronte di 56.993 tamponi effettuati (il 4,2% del totale) stando ai dati diffusi mercoledì 28 aprile. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-112). I decessi sono 47, i guariti/dimessi 3.177. Sale nel frattempo la capacità del sistema sanitario territoriale di vaccinare contro il Covid-19. “Giovedì 29 e venerdì 30 aprile saranno disponibili 16.000 appuntamenti per ciascuna giornata che offriranno alla popolazione un’ampia possibilità di vaccinarsi – fa sapere Ats Bergamo -. Inoltre, le due giornate costituiranno anche una sorta di ‘stress test’ per tutto il sistema organizzativo, per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 149 i positivi al test del-19 nelle ultime 24 ore in provincia di, 2.442 in Lombardia a fronte di 56.993 tamponi effettuati (il 4,2% del totale) stando ai dati diffusi mercoledì 28 aprile. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-112). I decessi sono 47, i guariti/dimessi 3.177. Sale nel frattempo la capacità del sistema sanitario territoriale di vaccinare contro il-19. “29 e30 aprile saranno16.000per ciascuna giornata che offriranno alla popolazione un’ampia possibilità di vaccinarsi – fa sapere Ats-. Inoltre, le due giornate costituiranno anche una sorta di ‘stress test’ per tutto il sistema organizzativo, per ...

