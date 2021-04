Covid-19, il bollettino aggiornato sui dati della Campania (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.844 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è il bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione in cui sono riportati anche 31 decessi e 1.689 guariti. Di seguito il report dettagliato con i dati aggiornati alle ore 23.59 di ieri: Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.844 (*) di cui Asintomatici: 1.347 (*) Sintomatici: 497 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 23.004 Tamponi antigenici del giorno: 8.183 ?Deceduti: 31 (**)? Totale deceduti: 6.336 Guariti: 1.689 Totale guariti: 289.769 ** 21 deceduti nelle ultime 48 ore, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.844 i nuovi positivi al-19 registrati innelle ultime 24 ore. A renderlo noto è ildiramato dall’Unità di CrisiRegione in cui sono riportati anche 31 decessi e 1.689 guariti. Di seguito il report dettagliato con iaggiornati alle ore 23.59 di ieri: Questo ildi oggi: (aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.844 (*) di cui Asintomatici: 1.347 (*) Sintomatici: 497 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 23.004 Tamponi antigenici del giorno: 8.183 ?Deceduti: 31 (**)? Totale deceduti: 6.336 Guariti: 1.689 Totale guariti: 289.769 ** 21 deceduti nelle ultime 48 ore, ...

