Cotto e Mangiato ricetta del 28 aprile 2021: zuppa di cipolle

zuppa di cipolle, oggi a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta.

La ricetta

Per gli ingredienti dovrai comprare:
500 grammi di cipolle
Pane per crostini
1 barattolo di Fagioli cannellini
Pecorino

Procedimento

Metti a fare del brodo vegetale. Da parte in una pentola metti ad appassire le cipolle allungando col brodo di tanto in tanto. Nel frattempo tosta il pane in forno. Quando pane e cipolle saranno pronti puoi impiattare. Metti il pane sotto, adagia sopra la cipolla e sulla cipolla metti un cucchiaio di fagioli cannellini. Completa con qualche scaglia di pecorino dunque servi.

