Costretta alla fuga | temo per lei Terrore per l' inviata della D' Urso | l' accumulatore seriale

Attimi di Terrore a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, il tutto nella puntata di oggi, mercoledì 28 aprile. Sotto al bollino "vicini in guerra", si è infatti tornati a parlare del caso dell'accumulatore seriale di Scauri, in provincia di Latina. Tre giorni fa - chiamata dai condomini - era interventua l'inviata Giorgia Scaccia che aveva convinto il signor Stefano a rimuovere la spazzatura che ricopre le scale del palazzo. In quell'occasione, l'inviata della D'Urso aveva promesso all'uomo che un'impresa di pulizia lo avrebbe aiutato nello smaltimento di rifiuti. Ma oggi, la situazione è degenerata. A spiegare quanto accaduto la stessa D'Urso: "Stamattina la nostra inviata è tornata ...

