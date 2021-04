Così Lega e Forza Italia hanno salvato Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Come ampiamente previsto, anche la Lega salva il ministro della Salute Roberto Speranza e voterà no alla mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia. “Meglio lavorare sulle commissioni di inchiesta, una mozione mette più in difficoltà noi che il ministro“, spiega il “centrodestra di governo“, come ora si autodefiniscono Lega e Forza Italia. Si allarga dunque la spaccatura con FdI, che sta all’opposizione, e che chiedeva a buon diritto le dimissioni di Speranza. Lega e Forza Italia voteranno no alla mozione di sfiducia contro Speranza “Il centrodestra di governo ha fiducia in Mario Draghi: non cederà alle provocazioni di chi sogna un esecutivo tutto tasse e sbarchi a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Come ampiamente previsto, anche lasalva il ministro della Salute Robertoe voterà no alla mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’. “Meglio lavorare sulle commissioni di inchiesta, una mozione mette più in difficoltà noi che il ministro“, spiega il “centrodestra di governo“, come ora si autodefiniscono. Si allarga dunque la spaccatura con FdI, che sta all’opposizione, e che chiedeva a buon diritto le dimissioni divoteranno no alla mozione di sfiducia contro“Il centrodestra di governo ha fiducia in Mario Draghi: non cederà alle provocazioni di chi sogna un esecutivo tutto tasse e sbarchi a ...

