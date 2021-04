Cosa indica il calo demografico in Cina (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per la prima volta dal 1949, anno della fondazione della Repubblica Popolare, la Cina deve fare i conti con la diminuzione della sua immensa popolazione. Un problema ampiamente diffuso in Occidente e in numerosi Stati del mondo. L’anticipazione arriva da un’indiscrezione riportata dal Financial Times, che ha potuto leggere i numeri contenuti nell’ultimo censimento cinese. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per la prima volta dal 1949, anno della fondazione della Repubblica Popolare, ladeve fare i conti con la diminuzione della sua immensa popolazione. Un problema ampiamente diffuso in Occidente e in numerosi Stati del mondo. L’anticipazione arriva da un’indiscrezione riportata dal Financial Times, che ha potuto leggere i numeri contenuti nell’ultimo censimento cinese. InsideOver.

