"Cosa è cambiato dopo quel video". Beppe Grillo e Ciro, Bongiorno furiosa: vergogna italiana (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Un sacco di falsità". Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato della ragazza che ha accusato Ciro Grillo e suoi 3 amici di violenza sessuale di gruppo, il video di Beppe Grillo in difesa del figlio sta già avendo degli effetti deleteri. "quel video verrà usato? Sarà utile per il processo?", le domanda l'inviata di Giovanni Floris per DiMartedì, braccandola per le strade di Roma. "Evitiamo di strumentalizzare tutto questo - si ferma per pochi secondi la Bongiorno, visibilmente irritata -. Questo circo fa sì che le donne non denuncino. Sul video stanno dicendo una serie di falsità, stop". L'ira della Bongiorno si riversa sui giornalisti, colpevoli di aver dato eccessivo spazio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Un sacco di falsità". Giulia, senatrice della Lega e avvocato della ragazza che ha accusatoe suoi 3 amici di violenza sessuale di gruppo, ildiin difesa del figlio sta già avendo degli effetti deleteri. "verrà usato? Sarà utile per il processo?", le domanda l'inviata di Giovanni Floris per DiMartedì, braccandola per le strade di Roma. "Evitiamo di strumentalizzare tutto questo - si ferma per pochi secondi la, visibilmente irritata -. Questo circo fa sì che le donne non denuncino. Sulstanno dicendo una serie di falsità, stop". L'ira dellasi riversa sui giornalisti, colpevoli di aver dato eccessivo spazio ...

