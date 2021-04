Cosa c’è nel video citato da Beppe Grillo sul presunto stupro di gruppo in Sardegna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa c’è nel video di 24 secondi citato da Beppe Grillo sul presunto stupro di gruppo Cosa contiene il video di circa 24 secondi citato da Beppe Grillo per difendere il figlio Ciro accusato di stupro di gruppo insieme ad altri suoi tre amici? È la domanda che in molti si sono posti alla luce dell’indagine sul presunto stupro di gruppo avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa di Porto Cervo, in Sardegna. Il filmato è probabilmente il punto cardine dell’inchiesta: l’accusa la considera una prova chiave per dimostrare la violenza sessuale, mentre, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021)c’è neldi 24 secondidasuldicontiene ildi circa 24 secondidaper difendere il figlio Ciro accusato didiinsieme ad altri suoi tre amici? È la domanda che in molti si sono posti alla luce dell’indagine suldiavvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa di Porto Cervo, in. Il filmato è probabilmente il punto cardine dell’inchiesta: l’accusa la considera una prova chiave per dimostrare la violenza sessuale, mentre, ...

