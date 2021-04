Cortesie in famiglia: Roberto e Manuela contro Tonino e Giulia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Martedì 27 aprile 2021 è andata in onda la prima puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Roberto e Manuela contro Tonino e Giulia La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Roberto e Manuela contro Tonino e Giulia, due cugini con le loro mogli. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Tonino e Giulia con il punteggio di 20-19. Cortesie in famiglia – Streaming A questo link su Discoveryplus potete rivedere in streaming ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 28 aprile 2021) Martedì 27 aprile 2021 è andata in onda la prima puntata della prima stagione diin, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.La puntata vede protagoniste le due coppie formate da, due cugini con le loro mogli. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 20-19.in– Streaming A questo link su Discoveryplus potete rivedere in streaming ...

marco101_ : sto guardando cortesie in famiglia non ho capito in cosa consiste il format ma credo sia cortesie per gli ospiti fatto male - R0byM3l : @domthewizard Secondo me sarebbe molto più seguito di cortesie in famiglia - Rwpear : @realtimetvit Delusione totale!! Brutta copia di Cortesie in famiglia, bocciato ???????? - VanityFairIt : Lo show di Real Time, da lunedì 26 aprile, si trasforma. A sfidarsi non saranno più perfetti sconosciuti, ma parent… - withnotalent : Cortesie per gli ospiti che incontra cortesie in famiglia #cortesieinfamiglia #cortesiepergliospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie famiglia Cortesie in famiglia con Chiara Maci ed Enzo Miccio, stasera su Real Time debutta il nuovo show Debutta stasera su Real Time alle 20:20 Cortesie in famiglia , lo spin - off del programma cult Cortesie per gli ospiti , prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, che sarà condotto da Chiara Maci ed Enzo Miccio. Quando si tratta di ...

Tuta Primavera 2021: quella elegante di Chiara Maci è top E dopo il successo de L'Italia a morsi su Food Network, si prepara a tornare in tv questa sera con Cortesie in Famiglia , accanto a Enzo Miccio , "una sorta di spin off di Cortesie per gli ospiti in ...

«Cortesie per gli ospiti» diventa «Famiglia»: dentro Chiara Maci ed Enzo Miccio Vanity Fair Italia Cortesie in famiglia: Roberto e Manuela contro Tonino e Giulia La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Roberto e Manuela contro Tonino e Giulia, due cugini con le loro mogli. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Tonino e Giulia con il pu ...

cortesie in famiglia Su Tv8 dalle 2 di notte alle 6.21 la lunga Notte degli Oscar a 74mila spettatori con il 5%. Tra le native digitali free in prime time. Su Rai4 Sputnik a 540mila spettatori e il 2,2%. Su Tv8 4 Ristoran ...

