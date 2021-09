CORREA, EL TUCU DI CLASSE (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Estudiantes, il paragone con Veron e la Serie A come se fosse stata scritta dagli astri. Un predestinato Joaquin CORREA che, in questa terza stagione alla Lazio, è diventato sempre più decisivo conquistando la fiducia di Inzaghi e di tutto l’ambiente biancoceleste. La doppietta realizzata contro il Milan è solo l’ultima grande prestazione dell’argentino. Una doppietta arrivata nel momento più difficile per la Lazio, dopo il k.o di Napoli e con il sogno Champions che si era allontanato, ma il il 3-0 dell’Olimpico di lunedì scorso ha nuovamente cambiato lo scenario. E adesso la Lazio ci crede, spera di poter conquistare l’obiettivo anche grazie alla CLASSE di CORREA. Chiamatemi “El TUCU”, per non dimenticare mai le sue origini: è nato il 13 agosto del 1994 nella Provincia di TUCUmán in Argentina, a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Estudiantes, il paragone con Veron e la Serie A come se fosse stata scritta dagli astri. Un predestinato Joaquinche, in questa terza stagione alla Lazio, è diventato sempre più decisivo conquistando la fiducia di Inzaghi e di tutto l’ambiente biancoceleste. La doppietta realizzata contro il Milan è solo l’ultima grande prestazione dell’argentino. Una doppietta arrivata nel momento più difficile per la Lazio, dopo il k.o di Napoli e con il sogno Champions che si era allontanato, ma il il 3-0 dell’Olimpico di lunedì scorso ha nuovamente cambiato lo scenario. E adesso la Lazio ci crede, spera di poter conquistare l’obiettivo anche grazie alladi. Chiamatemi “El”, per non dimenticare mai le sue origini: è nato il 13 agosto del 1994 nella Provincia dimán in Argentina, a ...

