Coronavirus, Usa: niente mascherine all'aperto per i vaccinati. La variante indiana è in Italia. Ue avvia azione legale contro AstraZeneca – LIVE

Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.

10.03 – Covid, i sintomi della variante indiana

8.30 – Usa, niente mascherine all'aperto per i vaccinati
I vaccinati potranno stare all'aperto senza la mascherina di protezione. È arrivato il via libera da parte del Presidente Joe Biden che compie un passo importante verso la normalità. Ovviamente Biden ha dato il suo via libera dopo che le autorità sanitarie si sono espresse a favore di questo aggiornamento delle linee guida.

