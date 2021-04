Coronavirus Sicilia | Palermo è zona arancione | ecco cosa cambia da domani nel capoluogo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) E' ufficiale: saràperCon una nuova ordinanza il presidente della Regionena, Nello Musumeci, non ha prorogato larossa, in cui ilno si trova da due settimane.Riaprono i negozi, parrucchieri e barbieri, maggiore apertura anche sugli spostamenti dopo il nuovo decreto nazionale entrato in vigore lunedì scorso. Restano asporto e domicilio per bar e ristoranti, dunque vietato consumare cibi e bevande all'interno. Così pure, il coprifuoco dalle 22 alle 5.Di seguito il dettaglioda, 29 aprile 2021.SPOSTAMENTI - Inè sempre consentito spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o ...

... stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, sono stati effettuati 12.733 test per l'infezione da- Sono 980 i nuovi contagi di ...... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ...in Emilia - Romagna 11.219 in Piemonte 7.620 nel Lazio 5.806 in Puglia 6.128 in Toscana 5.368 in...Sono 980 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 30.150 tamponi processati, con una incidenza del 3,2%, identico a ieri. La Regione oggi scende ulteriormente e adesso si trova al sesto posto per num ...Palermo da domani (giovedì 29 aprile) non sarà più zona rossa. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo aver preso atto della relazione delle autorità sanitarie provinciali. Gli u ...