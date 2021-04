Coronavirus | scendono i contagi in Campania | quasi 1700 guariti

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Incontinua a scendere l’incidenza tra tamponi e positivi, questa volta all’8%. Il bollettino di oggi è chiaro: 1844 i positivi,e 31 decessi. Vediamo nel dettaglio il bollettino di oggi. I DATI DI OGGI – In, nella giornata di oggi, si sono registrati 1844 positivi, di cui 1347 asintomatici L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scendono

Genova24.it

Nove i decessi,ancora i ricoveri ( - 8) - Dopo molte settimane, le terapie intensive ... Le tre principali varianti delSarsCoV2 finora emerse, la B.1.1.7., nota come inglese, la B.Le persone guarite sono 2.874, quindiancora i casi attivi, che sono 45.545. I pazienti ... https://salute.regione.emilia - romagna.it/tutto - sul -/vaccino - anti - covid .In Campania continua a scendere l'incidenza tra tamponi e positivi, questa volta all'8%. Il bollettino di oggi è chiaro: 1844 i positivi, quasi 1700 Scende il rapporto tamponi/positivi in Campania ...Il presidente e assessore regionale alla Sanità fa il punto su somministrazioni e prenotazioni. Poi annuncia: "Incidenza a 122 casi ogni 100 mila abitanti" ...