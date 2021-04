Coronavirus | risalgono i contagi ma calano i morti Dopo India stop arrivi anche da Bangladesh

(Di mercoledì 28 aprile 2021)dain Italia ma per fortuna diminuisce il numero dei, dei ricoveri e delle terapie intensive. Tutti numeri che fanno ben sperare sul consolidamento della decrescita della curva epidemiologica. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute. In cifre, i casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 13.385 e 344 i. Ieri erano stati 10.404, mentre le vittime erano 373: con i decessi di oggi il numero totale didall'inizio della pandemia raggiunge i 120.256. Sono 336.336 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri i test erano stati 302.734. Il tasso di positività è del 4% (+0,6% rispetto a ieri, quando era stato ...

da 723 a 1.187 oggi i casi positivi al ... Le tre principali varianti del Sars CoV2 finora emerse, la B.1.1.7., nota come inglese, ... Sono 13.385 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 10.404 di ieri (qui i dati completi dei contagi del 27 aprile), con 336.336 tamponi, 34mila più di ieri. Il tasso di ... In aumento dal 3,4% al 4% il tasso di positività, in Friuli un blocco del sistema provoca la comunicazione parziale dei dati ... In calo ricoveri e terapie intensive. Torna a risalire il numero dei contagi da coronavirus in Italia. 13.385 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.