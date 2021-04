Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria morta 80enne con gravi malattie pregresse. Diminuiscono ancora i ricoverati: il bollettino (Di mercoledì 28 aprile 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 220 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 3 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di oggi, si è verificato un decesso in Terapia Intensiva. Si tratta di una donna di 80 anni affetta da altre patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari della signora a nome di tutto il G.O.M.. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 24.079 (582 nella giornata di ieri). Di queste, 16.680 sono prime dosi, 7.399 sono, invece, seconde dosi. Il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 220 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 3 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che, nella giornata di, si è verificato un decesso in Terapia Intensiva. Si tratta di una donna di 80 anni affetta da altre patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari della signora a nome di tutto il G.O.M.. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 24.079 (582 nella giornata di ieri). Di queste, 16.680 sono prime dosi, 7.399 sono, invece, seconde dosi. Il ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus, il sindaco di Procida: 'Sarà la prima isola italiana covid free'. DIRETTA - sole24ore : #Coronavirus oggi. India, superati i 200mila morti: 3mila in 24 ore: - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 aprile: 13.385 nuovi casi e 334 morti - MDiretta : Coronavirus: a Messina 50 positivi in più di ieri, in Sicilia 28 ricoverati in meno e 1663 guariti in più [DETTAGLI… - Dome689 : RT @you_trend: ?? Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 55 su 100, come ieri. Nota metodologica completa: https:/… -