Coronavirus, negli Usa via le mascherine all'aperto solo per i vaccinati. Fare concerti al chiuso in sicurezza si può: i risultati del test di Barcellona

USA EPA/Stefani Reynolds Il presidente americano Joe Biden taglia il traguardo dei primi 100 giorni di mandato

Via le mascherine all'aperto negli Usa ma con distanza di 2 metri

Gli americani che hanno concluso il ciclo di vaccinazioni possono non indossare la mascherina all'aperto, pur mantenendo una distanza dagli altri di quasi due mesi. Le nuove linee guida sulle misure anti Covid dei Cdc americani arrivano alla vigilia dei primi 100 giorni di presidenza di Joe Biden, che all'inizio del suo mandato aveva chiesto agli americani quell'ultimo lasso di tempo prima di rinunciare alle mascherine in condizioni di relativa sicurezza in attesa che la campagna vaccinale raggiungesse i primi risultati. Le nuove indicazioni dei Centers of disease control and ...

