Coronavirus in Umbria, il bollettino del 28 aprile: 98 positivi, un morto e 187 guariti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Coronavirus in Umbria, gli alunni contagiati e le classi in quarantena: i dati delle scuole 28 aprile 2021 Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 28 aprile: fasce di età, categorie e dati ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 28 aprile 2021)in, gli alunni contagiati e le classi in quarantena: i dati delle scuole 282021, ildei vaccini inal 28: fasce di età, categorie e dati ...

Advertising

VivereGubbio : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -20 di Gubbio al +6 di Foligno, il dato Comune per Comune… - VivereSpoleto : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -20 di Gubbio al +6 di Foligno, il dato Comune per Comune… - VivereTerni : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -20 di Gubbio al +6 di Foligno, il dato Comune per Comune… - viverefoligno : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -20 di Gubbio al +6 di Foligno, il dato Comune per Comune… - vivereassisi : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -20 di Gubbio al +6 di Foligno, il dato Comune per Comune… -