Coronavirus in Toscana: altri 32 morti, oggi 28 aprile. E 847 nuovi contagi (225mila da inizio pandemia) (Di mercoledì 28 aprile 2021) altri 32 morti per Coronavirus, oggi 28 aprile 2021, in Toscana. La strage quotidiana. Si tratta di 17 uomini e 15 donne con età media di 80 anni. E sono 847 nuovi contagi (808 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico) con età media di 42 anni (il 20% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più). In totale, da inizio pandemia, i positivi toscani sono saliti a quasi 225mila L'articolo proviene da Firenze Post.

