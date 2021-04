Coronavirus, in Lombardia 47 decessi in 24 ore. Sono 35 i nuovi ricoveri in terapia intensiva (ieri 31) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il bollettino del 28 aprile Sono 35 gli ingressi giornalieri per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia. Un dato in aumento rispetto a quello segnalato dal bollettino regionale di ieri 27 aprile, quando erano stati 31. Il totale di ospedalizzati in area critica è di 575, -7 unità rispetto ai 582 di ieri. Sul fronte dei decessi si registra un calo: 47 morti nelle ultime 24 ore contro i 54 di ieri. Per un totale di vittime da inizio monitoraggio pari a 32.789. Scende la curva dei ricoveri ordinari: oggi Sono 3.707 contro i 3.819 di ieri. Il monitoraggio giornaliero segnala un aumento dei nuovi positivi: 2.442 nuovi positivi (ieri ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il bollettino del 28 aprile35 gli ingressi giornalpernelle terapie intensive della. Un dato in aumento rispetto a quello segnalato dal bollettino regionale di27 aprile, quando erano stati 31. Il totale di ospedalizzati in area critica è di 575, -7 unità rispetto ai 582 di. Sul fronte deisi registra un calo: 47 morti nelle ultime 24 ore contro i 54 di. Per un totale di vittime da inizio monitoraggio pari a 32.789. Scende la curva deiordinari: oggi3.707 contro i 3.819 di. Il monitoraggio giornaliero segnala un aumento deipositivi: 2.442positivi (...

