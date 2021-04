Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 aprile: 13.385 nuovi casi e 344 morti (Di mercoledì 28 aprile 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 28 aprile. Superata la soglia delle 120 mila vittime dall’inizio dell’emergenza. Il tasso di positività sale al 4% (ieri 3,4%) con 336.336 tamponi Leggi su corriere (Di mercoledì 28 aprile 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 28. Superata la soglia delle 120 mila vittime dall’inizio dell’emergenza. Il tasso di positività sale al 4% (ieri 3,4%) con 336.336 tamponi

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 8.444 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - sole24ore : ?? Coronavirus, quasi 4 i milioni di casi con i 10.404 di ieri. 373 le vittime. ?? Le statistiche complete e altro an… - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - UnoNemoNessuno : RT @LaNotiziaTweet: 28 aprile 2021, il bollettino sul coronavirus in Italia oggi: 13.385 contagiati, 344 morti e 18.416 guariti https://t.… - MarsicaW : CORONAVIRUS ITALIA, 13MILA NUOVI CONTAGI E 344 DECESSI. ANCORA 177 INGRESSI IN TERAPIA INTENSIVA… -