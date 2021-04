Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 28 aprile 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 aprile Sono 13.385 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 336.336 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta quindi sotto il 4% (3,9% circa per essere più precisi). I decessi sono 344, in calo rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. Persone che hanno contratto il virus: 3.994.894 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 28 aprile Sono 13.385 i nuovi casi diregistrati innelle24 ore a fronte di 336.336 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta quindi sotto il 4% (3,9% circa per essere più precisi). I decessi sono 344, in calo rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. Persone che hanno contratto il virus: 3.994.894 ...

