Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 aprile: 13.385 nuovi casi, i morti sono 344 (Di mercoledì 28 aprile 2021) sono 13.385 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 10.404), a fronte di 336.336 tamponi giornalieri effettuati (ieri 302.734). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4% (ieri 3,4%). sono 344 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 2.711 (-37), con 168 nuovi ingressi in un giorno. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 aprile sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

