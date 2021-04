Coronavirus, il coprifuoco alle 22 sarà rivisto a metà maggio: le ultime (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ha fatto molto discutere la decisione di tenere il coprifuoco fino alle 22:00 come norma anti Coronavirus. Tutto potrebbe cambiare però. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ha fatto molto discutere la decisione di tenere ilfino22:00 come norma anti. Tutto potrebbe cambiare però.

Advertising

Marcozanni86 : Quei 'pazzi' di olandesi oggi tolgono il coprifuoco, il #Belgio lo farà dall'8 maggio. Per una volta anche io dico… - NicolaMorra63 : Ora quasi 110mila adesioni per l'ovvio: se il #coronavirus dovesse essere 'sotto controllo', come si farebbe a gius… - Affaritaliani : I “dati” di cui parlano gli esperti non forniscono alcun supporto a questa politica mirata a tenere chiusa in casa… - PianetaMilan : #Coronavirus, il coprifuoco alle 22 sarà rivisto a metà maggio: le ultime - #ACMilan #Milan - Deiana_Luca9 : Scusate, per la serie non c'è nessuna agenda, e Israele è tornata alla normalità, #thread #coronavirus #coprifuoco -