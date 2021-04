Coronavirus, i dati di oggi – 13.385 nuovi contagi. Superati i 120mila morti dall’inizio della pandemia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 13.385 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 344 le vittime in un giorno, che portano il totale dei morti Covid dall’inizio della pandemia oltre quota 120mila. I decessi sono ora esattamente 120.256. Martedì sono stati 10.404 i nuovi contagi da Sars-CoV-2 accertati in Italia, con un’incidenza del 3,43 per cento. Mercoledì scorso i casi furono 13.884, con un tasso di positività al 3,8%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 13.385 icasi positivi alin Italia nelle ultime 24 ore, secondo idel ministeroSalute. Sono invece 344 le vittime in un giorno, che portano il totale deiCovidoltre quota. I decessi sono ora esattamente 120.256. Martedì sono stati 10.404 ida Sars-CoV-2 accertati in Italia, con un’incidenza del 3,43 per cento. Mercoledì scorso i casi furono 13.884, con un tasso di positività al 3,8%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

