Coronavirus, età media contagiati crolla a 33 anni (Di mercoledì 28 aprile 2021) In Italia e in Sardegna, i contagi causati dal Covid stanno progressivamente aumentando tra i più giovani: l’età media dei positivi è scesa a 33 anni. Covid, aumentano i contagi tra i più giovani: l’età media dei positivi scende a 33 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) In Italia e in Sardegna, i contagi causati dal Covid stanno progressivamente aumentando tra i più giovani: l’etàdei positivi è scesa a 33. Covid, aumentano i contagi tra i più giovani: l’etàdei positivi scende a 33su Notizie.it.

Advertising

AGR_web : Coronavirus, 847 nuovi casi, età media 42 anni. I decessi sono 32 In Toscana sono 224.920 i casi di positività al C… - GazzettadiSiena : In ambito scolastico la fascia d'età più colpita è quella fra gli 11 e i 15 anni: sono 82 i positivi al Coronavirus… - stefanopezzola : Coronavirus: in Toscana 847 nuovi casi, età media 42 anni. I decessi sono 32 - controradio : Coronavirus in Toscana: 847 nuovi casi, età media 42 anni - - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, 847 nuovi casi, età media 42 anni. I decessi sono 32 -