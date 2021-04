Coronavirus, divieto di ingresso in Italia da India e Bangladesh: la nuova ordinanza del ministro Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Coronavirus, divieto di ingresso da India e Bangladesh. La nuova ordinanza del ministro Speranza. ROMA – Coronavirus, divieto di ingresso in Italia da India e Bangladesh. La nuova ordinanza è stata firmata dal ministro Speranza nella serata di mercoledì 28 aprile. L’aumento dei contagi in questi Paesi ha portato il titolare della Salute a rafforzare le misure decise in passato. Una richiesta arrivata da diverse Regioni per evitare una possibile diffusione della nuova variante. La situazione al momento nel nostro Paese continua ad essere sotto ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021)dida. Ladel. ROMA –diinda. Laè stata firmata dalnella serata di mercoledì 28 aprile. L’aumento dei contagi in questi Paesi ha portato il titolare della Salute a rafforzare le misure decise in passato. Una richiesta arrivata da diverse Regioni per evitare una possibile diffusione dellavariante. La situazione al momento nel nostro Paese continua ad essere sotto ...

