Coronavirus, altri 10 morti in un giorno nelle Marche: sono 2.934 da inizio epidemia/ La mappa del contagio (Di mercoledì 28 aprile 2021) ANCONA - epidemia di Coronavirus , tornano putroppo a salire i morti nelle Marche . Oggi, mercoledì 28 aprile, ne sono stati segnalati 10 dal Gore. sono deceduti 5 uomini e 5 donne, tutti già afflitti ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 28 aprile 2021) ANCONA -di, tornano putroppo a salire i. Oggi, mercoledì 28 aprile, nestati segnalati 10 dal Gore.deceduti 5 uomini e 5 donne, tutti già afflitti ...

Advertising

infoitsalute : Coronavirus | in Italia altri 13 385 casi e 344 morti | la positività sale al 4% - zazoomblog : Coronavirus: in Italia altri 13.385 casi e 344 morti la positività sale al 4% - #Coronavirus: #Italia #altri #13.385 - CosenzaChannel : Sono 13.385 i nuovi contagi da #coronavirus in #Italia, secondo la tabella del bollettino di oggi. Registrati inolt… - infoitsalute : Coronavirus | in Italia altri 13 385 casi e 344 morti | la positività sale al 4% - CovidVeneto : 2021/04/28 Totale nuovi: 963 Belluno: 24 Padova: 202 Rovigo: 8 Treviso: 112 Venezia: 155 Verona: 282 Vicenza: 175 A… -