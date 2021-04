Coronavirus | 13 385 nuovi positivi e 344 decessi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Crescono i contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute, isono 13.385 (ieri erano stati 10.404) a fronte di 336.336 tamponi processati e che fa alzare il tasso dità al 4%. Icalano a 344 (-29). I guariti sono 18.416, mentre gli attualicalano di 5.378 unità con un numero complessivo pari a 442.771. Sul fronte degli ospedali, il numero dei ricoverati nei reparti ordinari scende sotto la soglia dei 20 mila. Sono esattamente 19.860 (-450) i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 2.711 nelle terapie intensive con un calo più contenuto pari a 37 degenti in meno ma con 168ingressi (ieri erano stati 177). In isolamento domiciliare vi sono 420.200 persone. La regione con il maggior ...