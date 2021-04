Coprifuoco sì o no? Il punto di vista della psicologia: «Associare il Covid alla guerra ha aumentato la percezione del rischio. Ma l’effetto sta finendo» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riaperture sì, riaperture no. Coprifuoco sì, Coprifuoco no. Un dibattito sempre più polarizzato che vede protagonisti politici, scienziati e altri decisori. Il governo Draghi ha stabilito che a maggio aggiornerà i parametri delle riaperture dell’ultimo decreto Covid «rivedendo anche i limiti temporali di lavoro e spostamento». Tradotto: la proroga oltre le ore 22 del Coprifuoco. La scienza è stata chiara: al momento, non esistono specifici dati scientifici applicabili universalmente su questo punto. Di conseguenza, la scelta è politica. La misura argina pragmaticamente la possibilità di contatto tra le persone, ed evita dunque possibili contagi da Coronavirus. Psicologicamente, poi, potrebbe avere un effetto deterrente. Del resto la pandemia non è finita, malgrado le curve si stiano lentamente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riaperture sì, riaperture no.sì,no. Un dibattito sempre più polarizzato che vede protagonisti politici, scienziati e altri decisori. Il governo Draghi ha stabilito che a maggio aggiornerà i parametri delle riaperture dell’ultimo decreto«rivedendo anche i limiti temporali di lavoro e spostamento». Tradotto: la proroga oltre le ore 22 del. La scienza è stata chiara: al momento, non esistono specifici dati scientifici applicabili universalmente su questo. Di conseguenza, la scelta è politica. La misura argina pragmaticamente la possibilità di contatto tra le persone, ed evita dunque possibili contagi da Coronavirus. Psicologicamente, poi, potrebbe avere un effetto deterrente. Del resto la pandemia non è finita, malgrado le curve si stiano lentamente ...

