Coprifuoco rivisto a metà maggio: accordo nella maggioranza. La Lega esulta ma in realtà si arrende (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Il Coprifuoco sarà rivisto a metà maggio: la Lega rientra nei ranghi e alla Camera vota con le altre forze di maggioranza un ordine del giorno che prevede un “tagliando” della restrizione in base a contagi e numero di vaccinati. Respinto invece l’Odg di Fratelli d’Italia che impegnava il governo “a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, l’abolizione del Coprifuoco”. Il Carroccio esulta e cerca di intestare la “vittoria” al centrodestra di governo ma in verità si arrende: chiedeva l’abolizione del Coprifuoco. La maggioranza impegna il governo a rivedere il Coprifuoco a metà maggio La maggioranza, si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Ilsarà: larientra nei ranghi e alla Camera vota con le altre forze diranza un ordine del giorno che prevede un “tagliando” della restrizione in base a contagi e numero di vaccinati. Respinto invece l’Odg di Fratelli d’Italia che impegnava il governo “a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, l’abolizione del”. Il Carroccioe cerca di intestare la “vittoria” al centrodestra di governo ma in verità si: chiedeva l’abolizione del. Laranza impegna il governo a rivedere ilLaranza, si ...

Coprifuoco alle 22, intesa nella maggioranza: tra il 10 e il 14 maggio si valuterà se revocarlo 'E' ovvio - secondo il leader di Iv - che vada rivisto il coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: così non ha senso. Dunque, nei prossimi giorni andrà tolto o l'orario ...

Accordo sul coprifuoco, sarà rivisto a metà maggio: Valutare in base a contagi e vaccini' Intesa nella maggioranza sulle aperture: a metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco. D'accordo anche Lega e Renzi che avevano attaccato il limite alle 22. In base alla risoluzione delle forze di governo, si farà una nuova valutazione in base all'andamento di contagi e ...

Coprifuoco, c'è l'accordo: valutazioni del governo a metà maggio Accordo sul coprifuoco nella maggioranza. La misura con il limite alle 22 imposto dal decreto riaperture sarà rivista a metà maggio valutando l'andamento dei contagi da Covid e la campagna vaccinale.

Intesa sul coprifuoco: a maggio un "tagliando" sui limiti imposti dal decreto Ed intesta - tra le critiche del Pd - la "vittoria" al centrodestra di Governo: «grazie all'impegno di Lega e Forza Italia, il Governo ha accettato di rivedere la posizione sul coprifuoco». Non ci sta ...

