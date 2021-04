Coprifuoco, l’orario potrò essere rivisto a maggio. Ma solo con contagi bassi (Di mercoledì 28 aprile 2021) C’è stata alla fine una mediazione. Il coprifuoco, il divieto di muoversi fra le 10 della sera e le 5 del mattino, se non per motivi di salute, lavoro o grave necessità, sarà rivisto nel mese di maggio in base all’andamento dell’epidemia. Nel decreto, in vigore fino al 31 luglio, la revisione era prevista solo a fine mese. Sarà anticipata. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) C’è stata alla fine una mediazione. Il coprifuoco, il divieto di muoversi fra le 10 della sera e le 5 del mattino, se non per motivi di salute, lavoro o grave necessità, sarà rivisto nel mese di maggio in base all’andamento dell’epidemia. Nel decreto, in vigore fino al 31 luglio, la revisione era prevista solo a fine mese. Sarà anticipata.

