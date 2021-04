Coprifuoco alle 22: possibile abolizione o spostamento di orario da metà maggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo una serie di polemiche e contrasti riguardo il Coprifuoco alle 22, prolungato dal Governo Draghi con l’ultimo Decreto varato, ovvero quello sulle riaperture delle attività e delle imprese, finalmente si è giunti ad un punto di incontro. Infatti, se l’andamento dei contagi e della campagna vaccinale lo permette, a partire da metà maggio si potrà posticipare o addirittura eliminarlo. Decreto Riaperture, le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no La revisione dell’orario del Coprifuoco, attualmente fissato alle 22 da molti mesi, era prevista solamente a fine mese: ora invece sarà anticipata al 10 o forse il 14 di maggio. abolizione del Coprifuoco o modifica dell’orario? Innanzitutto occorre ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo una serie di polemiche e contrasti riguardo il22, prolungato dal Governo Draghi con l’ultimo Decreto varato, ovvero quello sulle riaperture delle attività e delle imprese, finalmente si è giunti ad un punto di incontro. Infatti, se l’andamento dei contagi e della campagna vaccinale lo permette, a partire dasi potrà posticipare o addirittura eliminarlo. Decreto Riaperture, le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no La revisione dell’del, attualmente fissato22 da molti mesi, era prevista solamente a fine mese: ora invece sarà anticipata al 10 o forse il 14 didelo modifica dell’? Innanzitutto occorre ...

Advertising

matteosalvinimi : La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a rac… - LegaSalvini : Jerry Calà: 'Coprifuoco alle 22? Mi auguro che cambino idea perché mantenerlo fino al 31 luglio significherebbe ste… - myrtamerlino : Io vorrei capire perché ci accapigliamo per il #coprifuoco alle 22 o alle 23 e non ci accapigliamo per questi… - gialdegheri : @emmevilla @Corriere Anzi, 'coprifuoco alle 22 in zona gialla' che è esattamente ciò che chiedeva il sondaggio. Per… - DeganisFabrizio : RT @GeMa7799: @DeganisFabrizio Se qualcuno mi fa l'elenco che giustifichi la presenza della Lega al governo? e non parlatemi di un'ora di c… -