Coppa Italia Primavera 2021 | la Fiorentina trionfa in finale | Lazio battuta 2-1

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Lava alladi Alberto Aquilani, che domina il primo tempo, soffre nella ripresa e vince comunque per 2-1 contro lagrazie ai gol di Spalluto con la sua doppietta, inutile invece la bella rete su punizione di Bertini. Primo trionfo, dunque, al Tardini per l’ex centrocampista, che si toglie un’importante soddisfazione alla guida dei giovani viola, per i ragazzi di Menichini appuntamento con un titolo rimandato, ma questa è la strada giusta. La prima frazione di gioco è senza storia: lastaziona sulla metà campo avversaria, laattende e cerca varchi per permettere a Raul Moro di esprimere il suo potenziale. Ma la copertina del primo tempo ha il volto di Spalluto che consente ai viola di ...

Dominio nel primo tempo, sofferenza nella ripresa. Ma la Coppa Italia Primavera resta a Firenze per la stagione di fila. La doppietta di Spalluto consente alla Fiorentina di mettere in bacheca per la ...La Fiorentina vince la terza Coppa Italia consecutiva. Dopo il fischio finale esplode la gioia viola dei giocatori in campo che dopo aver dominato tutto il primo tempo, nella ripresa hanno difeso ...