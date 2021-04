Conversazioni sul futuro dell’abitare Visionnaire | materiali responsabili

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 28 aprile 2021) «Voglio pensare che tornera? tutto come prima, ma come ogni esperienza di lungo periodo senz’altro questa pandemia lascera? delle tracce». Spiega Leopold Cavalli, Amministratore Delegato di. Leopold Cavalli, Amministratore Delegato diDi che tipo, nelle case? «Per l’esperienza che stiamo vivendo, svilupperanno maggiore connettivita? in ogni loro parte con strumenti che consentiranno agli adulti di poter lavorare e ai bambini di studiare in maniera piu? organizzata. Continuera? a esserci richiesta per aree domestiche dedicate al wellness, allo sport, ma anche nuove aree pensate per il ricovero delle persone per lunghe degenze o quarantene». VIisionnaire Sapir ArteAltri cambiamenti inevitabili? «Una maggiore sensibilita? versoche provengono dal riciclo e possono essere riciclati. Si e? ...