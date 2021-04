Continua la stretta sull’aborto negli Usa: l’Arizona vieta l’interruzione di gravidanza per anomalie genetiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governatore dell’Arizona Doug Ducey ha firmato una legge che vieta le interruzioni di gravidanza sulla base di anomalie genetiche, come ad esempio la sindrome Down. «C’è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica. Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che non sono ancora nati – afferma Ducey -. Questa legge protegge le vite umane». Oltre al divieto di eseguire interruzioni di gravidanza, la legge prevede anche il divieto di consegna per posta di farmaci che inducono l’aborto, consente al padre o ai nonni materni di un feto abortito a causa di un problema genetico di citare in giudizio la madre, e vieta la spesa di denaro statale verso organizzazioni che forniscono cure per l’aborto. La misura richiede anche che i resti fetali vengano seppelliti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governatore delDoug Ducey ha firmato una legge chele interruzioni disulla base di, come ad esempio la sindrome Down. «C’è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica. Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che non sono ancora nati – afferma Ducey -. Questa legge protegge le vite umane». Oltre al divieto di eseguire interruzioni di, la legge prevede anche il divieto di consegna per posta di farmaci che inducono l’aborto, consente al padre o ai nonni materni di un feto abortito a causa di un problema genetico di citare in giudizio la madre, ela spesa di denaro statale verso organizzazioni che forniscono cure per l’aborto. La misura richiede anche che i resti fetali vengano seppelliti ...

