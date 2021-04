Conte replica a Domani: “La mia era normale e lecita attività professionale. Da De Benedetti livore, non l’ho mai incontrato da premier nonostante i solleciti” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Gentile dott. Fittipaldi, ho letto questa mattina l’articolo che mi ha dedicato sul quotidiano Domani dal titolo ‘Gli affari segreti di Conte’. Questo titolo e vari passaggi interni dell’articolo sono palesemente diffamatori“. Comincia così il lungo post pubblicato da Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook in risposta al pezzo del giornalista Emiliano Fittipaldi in cui vengono ricostruiti alcuni suoi rapporti di lavoro relativi al periodo in cui esercitava come avvocato civilista. Fatti che emergerebbero da alcuni verbali di interrogatorio di Piero Amara, l’ex avvocato esterno di Eni al centro dell’inchiesta della procura di Milano sulle presunte attività di depistaggio per condizionare le indagini sul caso Eni-Nigeria. Si tratta degli stessi verbali che sono stati inviati in forma anonima (e senza firme o timbri) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Gentile dott. Fittipaldi, ho letto questa mattina l’articolo che mi ha dedicato sul quotidianodal titolo ‘Gli affari segreti di’. Questo titolo e vari passaggi interni dell’articolo sono palesemente diffamatori“. Comincia così il lungo post pubblicato da Giuseppesulla sua pagina Facebook in risposta al pezzo del giornalista Emiliano Fittipaldi in cui vengono ricostruiti alcuni suoi rapporti di lavoro relativi al periodo in cui esercitava come avvocato civilista. Fatti che emergerebbero da alcuni verbali di interrogatorio di Piero Amara, l’ex avvocato esterno di Eni al centro dell’inchiesta della procura di Milano sulle presuntedi depistaggio per condizionare le indagini sul caso Eni-Nigeria. Si tratta degli stessi verbali che sono stati inviati in forma anonima (e senza firme o timbri) ...

